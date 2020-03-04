2020/03/04 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّف على «إيمان خطيب»..أول محجبة فى الكنيست الإسرائيلى بعد حصول القائمة العربية المشتركة، التى تمثل فلسطينيى الداخل، رسميا على 15 مقعدا، واحتمال فوزها بالمقعد الـ16، فى انتخابات الكنيست الإسرائيلى، مقارنة بـ13 مقعداً فى انتخابات سبتمبر الماضى، أصبحت إيمان خطيب أول امرأة محجبة، وأول ممثل عن الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبى، تدخل الكنيست.وإيمان، 55 عاما، […]

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