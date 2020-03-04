الصحة العراقية تعلن أول حالة وفاة بكورونا في بغداد

2020/03/04 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد لشفق نيوز، إن الصحة "تعلن عن وفاة إحدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد والتي كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".

وهذه أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا في العراق.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصادر عن تسجيل حالة وفاة جراء الفيروس بالسليمانية، إلا أن وزارة الصحة العراقية قالت إنها لا تزال تجري فحوصات للتأكد فيما إذا كان المتوفى مصاباً بالفيروس من عدمه.

وارتفع عدد الإصابات في العراق بفيروس كورونا إلى 35 حالة منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، توزعت على 14 بغداد، 5 كركوك، 5 السليمانية، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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