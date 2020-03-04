2020/03/04 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مصدر طبي في دائرة صحة واسط، يوم الأربعاء، سلامة 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "نتائج الفحص المختبري التي أجريت في مختبر الصحة المركزي ببغداد للحالات الثماني التي تم حجرها في مستشفى الصويرة العام بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كانت سلبية اي بمعنى أنها خالية من الإصابة بالفيروس".

وأشار المصدر إلى "إخراج تلك الحالات من المستشفى بعد التأكد من عدم اصابتها بالفايروس".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق اليوم الاربعاء عن تسجيل العراق 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة الحجر على المصابين والملامسين للحالات الثلاث.

وارتفع عدد الإصابات في العراق بفيروس كورونا إلى 35 حالة منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، توزعت على 14 بغداد، 5 كركوك، 5 السليمانية، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تكشف نتائح فحوصات 8 حالات مشتبه بإصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تكشف نتائح فحوصات 8 حالات مشتبه بإصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).