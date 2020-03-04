بشار الاسد: لم نرتكب اعمال عدائية ضد تركيا  

2020/03/04 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، أن “بلاده لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا، وأن الخلافات الحالية غير منطقية”.وأضاف الاسد في حديث مع “قناة روسيا – 24″، إن “سوريا لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا”، سائلاً “ما هي الأعمال العدائية الكبيرة أو الصغيرة التي ارتكبتها سوريا ضد تركيا؟”.وتابع، “ليس هناك […]

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