مساع برلمانية لخفض فوائد قروض المصارف

2020/03/04 | 21:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / شيماء رشيد

استبعَدت اللجنة المالية النيابية أن يتم التصويت على موازنة هذا العام 2020 لضيق الوقت المتبقي، بينما بينت سعيها لتقليل فوائد القروض الخاصة بالمصارف كونها تؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي للبلد، كما أعلنت اللجنة وضع معالجات سريعة لإيقاف تداعيات التراجع المالي والاقتصادي للبلاد إثر انخفاض أسعار النفط. وقال عضو اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد في تصريح لـ "الصباح": إنّ "مسألة الفوائد هي إحدى وسائل السياسة النقدية، والفوائد تقاس بالنشاط الاقتصادي للبلد، فكلما كان النشاط ناجحاً كانت الفوائد مرتفعة وبالعكس، بمعنى أن النشاط إن كان ضعيفاً لا بد أن تكون الفوائد قليلة، وإذا ما أرادت الحكومة أن تقلل النفقات العامة عليها أن تزيد الفوائد".

وأضاف أنّ "الوضع الاقتصادي في العراق متدهور ومترهل، والفوائد العالية تؤدي الى عدم اقتراض الناس من البنوك، وبالتالي تكون الأموال الموجودة في البنوك أموالاً عاطلة وغير نشطة ما يؤدي بدوره الى التراجع في النمو الاقتصادي"، منوها بأن "البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية وهو سلطة مستقلة لا يستطيع أحد التدخل فيها، مشيرا الى أن "اللجنة المالية ستسعى خلال جلساتها المقبلة لاستضافتهم والبحث في إمكانية تقليل الفوائد".



أما بشأن موازنة 2020، فاستبعد رشيد أن "تكون هناك موازنة لهذا العام لضيق الوقت"، مبيناً أنّ "موازنة 2020 فيها عجز 50 ترليون دينار، وهي ما زالت في وزارة المالية، وبالتالي لا يستطيع البرلمان تمريرها، وما وصل فقط هي البيانات المالية".

الى ذلك، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح مجالس إدارات المصارف العراقية إلى تقليل نسبة الفوائد على القروض.

وقال صالح: إن "مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في أن نسب الفائدة عالية لأسباب عديدة، أهمها التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، إذ أعطيت الحرية لإدارة مجلس المصارف بتحديد الفائدة على القروض والودائع في البنك المركزي، عند مشاركة واحدة تسمى فائدة السياسة النقدية التي تقترض بها المصارف من البنك".

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