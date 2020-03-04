أزمة إدلب تُشعل الموقف بين روسيا وتركيا

2020/03/04 | 21:56 - المصدر: الصباح

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أنقرة / علاء سرحان

بينما تتصاعدُ الأزمة الإنسانية في مدينة إدلب السورية، ما ينذر باشتعال أزمة خطيرة بين روسيا وتركيا؛ صرح الكرملين بأن محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو (اليوم الخميس)، تهدف إلى وضع إجراءات لإنهاء الأزمة في المدينة التي باتت مسرحاً لمعارك عسكرية دامية، وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين أمس الأربعاء: "من المقرر بحث أزمة إدلب مع أردوغان، والمتوقع هو التوصل إلى فهم مشترك لمقدمات هذه الأزمة وأسبابها وخطورة تداعياتها وصولا إلى حزمة من الإجراءات الضرورية المشتركة من أجل الحيلولة دون استمرارها".

الى ذلك، كتب "سيمون تيسدال" في صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "القادة الاستبداديين يميلون للاعتقاد بأنهم أفضل من يعرف أحوال كل شيء، ولا يتسامحون بشكل عنيف حيال الانتقاد الموجه لهم".

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