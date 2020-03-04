الكعبي واللجنة المالية يجددان مساندتهما لشبكة الإعلام

2020/03/04 | 21:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكدَ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي تواصله المباشر مع وزير المالية فؤاد حسين ولقاءه مدير دائرة الموازنة طيف محمد سامي بشأن إنهاء المشكلات المادية التي تعاني منها شبكة الإعلام وتأمين تخصيصات منتسبيها والمستلزمات والوقود للآليات العاملة فيها، مجدداً مطالبته مجلس الوزراء بتوفير الدعم المادي والمعنوي الكامل للشبكة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس الأربعاء، رئيس شبكة الاعلام العراقي فضل فرج الله، ومدير القناة الإخبارية جعفر العائدي والملاك المتقدم في الشبكة، إذ جرى بحث واقع عمل الشبكة والمؤسسات العاملة فيها وسبل الارتقاء بعملها ومعالجة وضعها المالي.

وأفاد بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقته "الصباح" بأن "الكعبي خاطب بشكل رسمي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بوجوب التعاقد مع شبكة الإعلام بقضايا الترويج والإعلانات والبرامج وما شابه.

الى ذلك، أكدت اللجنة المالية البرلمانية، مساندتها لعمل الشبكة وسعيها لتذليل مشكلاتها المالية.

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