الكشف عن اسماء مرشحين لرئاسة الوزراء مطروحة حالياً للتداول.

2020/03/04 | 21:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء ان حسم اختيار رئيس الوزراء الجديد، سيتم قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بـ 15 يوماً فيما كشف عن اسماء مرشحين مطروحة حالياً […]

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