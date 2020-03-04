وزارة الصحة تعلن عدد الحالات المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا في العراق حتى الان

2020/03/04 | 21:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١٤ بغداد ٥ كركوك ٥ السليمانية ٤ النجف ٢ واسط ١ ميسان ١ كربلاء ١ بابل ٢ ديالى

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