الصحة تعلن عن وفاة احدى المصابات بفايروس كورونا

2020/03/04 | 21:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن وفاة احدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم ، ان الحالة “كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها”.وتعد هذه ثاني حالة يعلن عن وفاتها بالعراق بعد وفاة […]

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