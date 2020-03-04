2020/03/04 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزرة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، أن تداعيات الأحداث في مباراة أربيل والصناعات تؤثر على جهود العراق في رفع الحظر الدولي.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "تداعيات أحداث

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، اول وفاة بفيروس كورونا في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر، في بيان إن "وزارة الصحة والبيئة تعلن وفاة احدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد والتي كانت تعا

بغداد اليوم - متابعة

أصدر مكتب المرجع الديني، علي السيستاني، في ايران، الأربعاء (04 آذار، 2020) بياناً بشأن فيروس كورونا.

وجاء في الكتاب الصادر عن المكتب، دعوة المواطنين الى الالتزام بالقواعد الصحية، فيما أعرب عن شكره للملاكات الطبية على ج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير العدل يوعز بتقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% لمنتسبي الوزارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير العدل يوعز بتقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% لمنتسبي الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).