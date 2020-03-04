وزارة الرياضة: تداعيات أحداث مباراة أربيل والصناعات تؤثر على جهود العراق في رفع الحظر الدولي

2020/03/04 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزرة الشباب والرياضة، اليوم الاربعاء، أن تداعيات الأحداث في مباراة أربيل والصناعات تؤثر على جهود العراق في رفع الحظر الدولي.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "تداعيات أحداث مباراة أربيل والصناعات الكهربائية تؤثر على جهود العراق في رفع الحظر الدولي".

وأضاف البيان، أن "سلامة وأمن الجماهير والعاملين في ميدان كرة القدم لا يمكن التنازل عنها"، مبينة أن "قرار إقامة المباريات بلا جمهور من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين".

وأفاد مصدر رياضي، اليوم الاربعاء (04 آذار 2020)، بأن جمهور نادي اربيل الرياضي يهاجم حكام مباراة فريقه مع الصناعات ضمن بطولة الدوري المحلي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جمهور نادي اربيل الرياضي اعتدى على حكام فريقه مع الصناعات ضمن بطولة الدوري المحلي لكرة القدم والتي، اقيمت على ملعب فرانسو حريري، في اربيل ".

واضاف أن "الجمهور اعتدى ايضا على كادر قناة العراقية، اثناء البث المباشر".

وانتهت المباراة لصالح نادي الصناعات بعد تغلبه على نادي اربيل بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

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