وزارة الصحة تعلن اول وفاة بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/04 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، اول وفاة بفيروس كورونا في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ...





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