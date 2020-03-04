شاهد.. كورونا يواصل انتشاره السريع في دول العالم

2020/03/04 | 22:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات فيروس كورونا يهدد دولا عربية عدة حيث يرتفع عدد الاصابات لديها، بينما لا زالت دول بعينها تنفي تسجيل اصابات لديها وتلقي باللائمة على دول بالمنطقة ب...

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