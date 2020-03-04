2020/03/04 | 22:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضي من الزبير مريض بعجز الكليتين يناشد الحكومة وميسوري الحال بأنقاذه من الموت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياضي من الزبير مريض بعجز الكليتين يناشد الحكومة وميسوري الحال بأنقاذه من الموت) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياضي من الزبير مريض بعجز الكليتين يناشد الحكومة وميسوري الحال بأنقاذه من الموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).