اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي بسبب التدخل في سوريا

2020/03/04 | 22:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شهد البرلمان التركي، الأربعاء، جلسة متوترة بين نواب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكمة سرعان ما تحولت إلى اشتباك بالأيدي بسبب خلافات سببها التدخل العسكري في سوريا وتوريط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتركيا في المستنقع السوري.وتأتي الاشتباكات بالأيدي بين النواب فيما قتل جنديان تركيان في ادلب ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف […]

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