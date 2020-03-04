حزب الله العراقي يتهم رئيس المخابرات واحدى الرئاسات الثلاث بتسهيل اغتيال سليماني والمهندس

2020/03/04 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت استخبارات كتائب حزب الله ، اليوم الاربعاء ، تورط رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي باغتيال "قادة النصر " (قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ) ،وبتسهيل من احدى الرئاسات الثلاث.وذكرت الاستخبارات في بيان ، انه “اذا كان هناك شك في ضلوع مصطفى الكاظمي باغتيال قادة النصر فالمعلومات المتوافرة لدى احد القادة الامنيين تؤكد تورطه بالجريمة”.وأضافت ان “جريمة اغتيال قادة النصر ارتكبت بتسهيل من احدى الرئاسات الثلاث”.وشددت “مستعدون لتقديم ما لدينا من معلومات بشأن المتورطين باغتيال قادة النصر لشخص السيد عادل عبد المهدي حصرا”.

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