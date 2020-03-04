تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في بغداد

2020/03/04 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة احدى المصابات بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان : "تعلن وزارة الصحة والبيئة عن وفاة احدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد والتي كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق إلى 35 إصابة، منها 15 حالة في بغداد.

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