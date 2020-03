تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في العراق

2020/03/04 | 22:13 - المصدر: الحرة



أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، وفاة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد، في أول إعلان لحالة وفاة مؤكدة بالفيروس، وذلك بعد تضارب المعلومات عن وفاة شخص بالفيروس نفسه في السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "إحدى المشخصات بفيروس كورونا المستجد، كانت تعاني من اعتلالات مناعية"، قد توفيت في بغداد بعد "تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".

وكانت مديرية الصحة في محافظة السليمانية قد أعلنت تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بالمرض، لكن وزارة الصحة الاتحادية في بغداد شككت بهذا الإعلان.

وقالت الوزارة إن الفحوص على حالة المتوفي في كردستان، وهو رجل في السبعينات من عمره، لم تنته بعد.

وكان وزير الصحة العراقي، جعفر صادق علاوي التقى، الأربعاء، ممثل المرجعية الدينية الشيعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، ودعاه إلى "التكاتف للحد من انتشار الفيروس".

وتعهد الكربلائي، بحسب وزارة الصحة، بتوفير أماكن مناسبة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في إحدى مدن الزائرين في كربلاء، إضافة إلى توفيرها كافة الخدمات الصحية والوقائية داخل المستشفيات التابعة لها من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، على مجموعة واتس آب فيها صحفيون ومسؤولون، خارطة لانتشار المرض في العراق تشير إلى تسجيل 35 حالة، من دون احتساب حالة الطالب الإيراني الذي تم ترحيله إلى بلاده.

وتشير الخارطة التي وزعت الأربعاء إلى أن بغداد سجلت أعلى حالات إصابة مؤكدة بـ14 حالة.

تلتها محافظتا السليمانية وكركوك بـ5 حالات لكل منهما.

والنجف بـ4 حالات.

وواسط وديالى بحالتين لكل منهما.

وميسان وكربلاء وبابل بحالة واحدة في كل محافظة.

ويأتي إعلان الوزارة هذا بعد يوم واحد من إعلان اكتشاف خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

ولم تورد الوزارة تفاصيل عن حراجة حالة المصابين، أو تاريخ السفر لهذه الحالات أو ما إذا كانت قادمة من إيران أو ملامسة لحالات قدمت من إيران.ومنذ اكتشاف أول إصابة في 24 فبراير الماضي، وهي لطالب إيراني يزور مدينة النجف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات جديدة بشكل شبه يومي.

ولم تسجل حالات إصابة في المناطق الغربية من العراق حتى الآن.



ودعت وزارة الصحة العراقيين إلى تطبيق إجراءات الوقاية، والتوقف عن المشاركة في أي تجمعات بما فيها المظاهرات، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبعد تسجيل عدة حالات إصابة بالفيروس في العراق، قررت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية لمدة 10 أيام، لوقف انتشار الفيروس.

وأعلن العراق، في 21 فبراير الماضي تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد تفشي المرض في عدة مدن إيرانية.



لكن الطائرات العراقية والإيرانية استمرت بالتنقل حاملة المسافرين بين مطارات البلدين.

