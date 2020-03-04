الصحة العراقية تعلن عن وفاة مصابة بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/04 | 22:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء اليوم الأربعاء 4 آذار 2020، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد عاصمة العراق.وصرح الدكتور سيف البدر المتحدت الرسمي بإسم وزارة الصحة و البيئة العراقية في بيان تلقت مؤسسة ايزيدي 24 الإعلامية نسخة منه، “أن المرأة المتوفية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد …

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