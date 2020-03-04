فنان عربي يغلق حسابه على “تويتر” غاضباً: طز بالفن وطز بتويتر

2020/03/04 | 22:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أغلق المطرب الخليجي عبد المجيد عبدلله، حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تعرضه لتعليقات سلبية.منو مزعل بوعبدالله..شصاير🙃 ؟#عبدالمجيد_عبدالله — S.AlSaqer (@Falconerya84) March 4, 2020 وانتقد أحد المغردين على “تويتر” الغناء السعودي، ما اعتبره الفنان اساءة دفعته للجدال مع المغرد، تطورت الى توجيه ردود مسيئة وخادشة للحياء للمطرب الخمسيني، […]

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