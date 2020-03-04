بالتفاصيل.. دراسة صينية: كورونا انقسم الى سلالتين ومن شفي قد يصاب مجدداً

2020/03/04 | 22:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان فريق من الباحثين في بكين وشانغهاي درسوا 103 عينة من فيروس كورونا ووجدوا سلالتين منه، L و S ووجدوا أن L كان الأكثر شيوعًا والأكثر عدوانية، لكنه أصبح أقل شيوعًا منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.وقد يتسبب الفيروس الذي يتسم بالعدوانية المفرطة في حرق نفسه عن […]

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