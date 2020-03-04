حلبجة تعلن خبراً ساراً بشأن كورونا

2020/03/04 | 22:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة حلبجة باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، أن جميع الاشخاص المعزولين في محاجر محافظة حلبجة يتمتعون بصحة جيدة ولا يشتبه باصابتهم بفيروس كورونا الجديد، لافتا الى المديرية فتحا مركزا صحيا يعمل على مدار الساعة دون توقف.

وافتتحت مديرية صحة حلبجة مركزين لعزل الاشخاص الذين يعودون من إيران، وبعد إجراء الفحوصات الكاملة عليهم ومراقبتهم لمدة 14 يوماً تتم تخلية سبيلهم في حال عدم ظهور أية عوارض مرضية عليهم.

وبشأن أحوال المعزولين والاستعدادات الصحية في المنطقة، قال مدير صحة حلبجة آزاد مصطفى في مؤتمر صحفي، إنه تم فتح مركز صحي على مدار الساعة للمصابين بالأمراض التنفسية في مستشفى المصابين بالاسلحة الكيمياوية، مبينا انه اذا ظهرت اية عوارض للسعال والعطاس وتسارع الانفاس على اي شخص فبامكانه مراجعة هذا المركز.

واضاف ان المركز زود باطباء اختصاص من اصحاب الدرجات وكوادر للمختبرات وللاستقبال، مطالبا المواطنين عدم زيارة المستشفيات والعيادات الا في حالات الضرورة القصوى.

وحسبما صرح به مدير صحة حلبجة فان هناك محجرين لعزل المشتبه بهم احدهما في هورامان ويستضيف 83 شخصا والثاني في حلبجة ويستضيف 38 شخصا، منوها الى ان جميع الاشخاص المعزولين يتمتعون بصحة مستقرة ولاتبدوا عليهم عوارض فيروس المرض.

م م ص

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