نوّاب: اختيار رئيس الحكومة يكون بـ”التوافق” وليس بفرض الارادة ولي الاذرع

2020/03/04 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوا إلى عدم تكرار اخطاء علاوي بتجاوزه الكتل بغداد – وعد الشمري: دعا نوّاب، أمس الاربعاء، إلى اختيار رئيس الوزراء الجديد عبر “التوافق” بين القوى السياسية، مشددين على ضرورة عدم تكرار سيناريو تكليف محمد توفيق علاوي في تفرد فريقه التفاوضي باختيار الوزراء ودخوله في صراع اعلامي مع مجلس النواب، فيما تجددت المطالبات بمحاسبة رئيس الجمهورية ...

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