الجماعات المسلحة تمنع استمرار الحياة في العراق والفساد سمة لاقتصاده السياسي

2020/03/04 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت بالبت في قانون الانتخابات المعلق…بلاسخارت من مجلس الأمن: الصباح الجديد – متابعة: طالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بتفكيك الجماعات المسلحة المشكلة في البلاد خارج نطاق الدولة، مشيرة في إحاطة قدمتها الى مجلس الأمن أمس الأول الثلاثاء، الى ان هذه الكيانات، تمنع استمرار الحياة في العراق.وقالت بلاسخارت ان ...

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