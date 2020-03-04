سائرون: انتهى مفهوم الكتلة الأكبر والدستور يحتاج الكثير من التعديلات

2020/03/04 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان مفهوم الكتلة الأكبر انتهى وفقا للدستور، لافتا الى ان الدستور بحاجة الى الكثير من التعديلات لتوضيح بعض المفاهيم وخاصة مايتعلق بالاقالة والاستقالة.وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،ان “بعض القوى السياسية تعتبر نفسها اكبر من الدستور مستغلة بعض الثغرات فيه، خاصة ...

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