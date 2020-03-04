آي 2 سي توسع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

2020/03/04 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت شركة” آي 2 سي“، المزوّدة الرائدة لتكنولوجيا المدفوعات والتكنولوجيا المصرفيّة المفتوحة،، أنها تعمل على توسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظراً للطلب المتزايد في المنطقة على حلولها.وتعمل “آي 2 سي” بالشراكة مع المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، والحكومات التي تستخدم تكنولوجيا “آي 2 سي” الفريدة للمعالجة السريعة وواجهات برمجة التطبيقات لطرح […]

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