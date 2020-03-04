العراق مابين زمن الكورونا .. وحجر المناصب …!!!!

2020/03/04 | 22:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود كنا نتصور ونحن صغارا إن المستشفيات في بلدنا العراق هي المنقذ الوحيد لنا مما قد نتعرض له في مشوار حياتنا من حوادث أو أمراض لاسامح الله ، وبعد […]

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