النص الكامل لكلمة الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي

2020/03/04 | 22:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه اجمعين أبو القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين ..الأباء والامهات ..الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمر علينا اليوم ذكرى مهمة جدا وهي شهادة كوكبة من القادة وكل شهدائنا قادة وكل قادتنا شهداء.هذه الكوكبة التي قضت وهي تدافع عن […]

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