أعمال فنية غامرة في مطار ناريتا الدولي 

2020/03/04 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تنظم وكالة الشؤون الثقافية التابعة للحكومة اليابانية مبادرة جديدة تحت إسم “مبادرة نشر الفنون الثقافية اليابانية في المطارات والمؤسسات الأخرى” للسياح الوافدين إلى البلاد.ويبدء برنامج المعرض في مطار ناريتا الدولي من السبت 29 شباط /فبراير، العام الثاني من عصر “ريوا” (2020) ويتضمن المعرض الأعمال الفنية الغامرة لشركة “نايكد” المستوحاة […]

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