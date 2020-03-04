رئيس كتلة الديمقراطي: الجميع يطالب الكرد فقط بالتنازل عن استحقاقهم.. سنرسل قريباً وفداً الى بغداد

2020/03/04 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، الاربعاء (04 آذار 2020)، أن الكتل السياسية الشيعية لديها القدرة على ابعاد البلد عن الازمات لو ارادت ذلك فيما اشارت الى ان حزبها سيرسل وفداً الى بغداد قريباً للحديث عن المستجدات السياسية ومنها تسمية رئيس الوزراء المكلف.

وقالت صبري خلال حديثها لبرنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم، على قناة دجلة الفضائية، إن "المتظاهرين طالبوا بتعديل الدستور، لكن الكتل السياسية انشغلت بتشكيل الحكومة"، لافتة إلى أن "الكتل السياسية الشيعية لديها القدرة على ابعاد البلد عن الازمات لو ارادت ذلك والخلاف الحالي حول تسمية بديل عادل عبد المهدي جاء لاختلاف القوى الشيعية فيما بينها".

واضافت أن "البلاد بحاجة إلى حكومة ترضي جميع الاطراف السياسية، بضمنهم المتظاهرين"، مشيرة إلى أن "الجميع يطالب الكرد فقط بالتنازل بينما لا يتحدث احد بنفس الشيء مع بقية المكونات".

وتابعت أن "تشكيلة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لم تلبي طموح المتظاهرين او القوى السياسية، والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يشترط تسمية عضو بالحزب في حكومة علاوي".

وبشأن تسمية رئيس جديد لرئاسة الحكومة المقبلة، قالت صبري، إن "رئاسة اقليم كردستان اجتمعت هذا اليوم مع نواب الاقليم في بغداد وتناول الاجتماع هذا الموضوع من دون الحديث عن وضع شروط كردية بشأن الامر".

وكشفت ان حزبها سيرسل قريباً وفداً الى بغداد لاجراء لقاءات بشأن المستجدات السياسية ومن بينها تسمية رئيس الوزراء المكلف الجديد.

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالإشارة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

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