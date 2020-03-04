عضو بالمالية النيابية: تأمين رواتب الموظفين جعلنا نتخلى عن 3 امور اساسية بينها ما يمس المواطنين

2020/03/04 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن تحالف "الوطن اولاً"، فيصل العيساوي، الأربعاء (4 آذار 2020) أن اجراء الانتخابات حالياً خطأ، مشيرا الى أنه لا يمكن حل مجلس النواب، والذهاب نحو الانتخابات فيما كشف بصفته عضواً في اللجنة المالية النيابية عن تحرك بشأن رواتب الموظفين هذا العام

وقال العيساوي خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم) إن "الكتل السياسية غير معتادة على الآلية التي تم اقتراحها بتسمية حكومة محمد توفيق علاوي، (حكومة مستقلة بالكامل)"، مبينا: "يجب البناء على مرتكزات العملية السياسية ثم نتجه لمعالجة الإخفاق، لا أن نلغي هذه المرتكزات ثم نذهب لطرح اسماء جديدة لتشكيل الحكومة بالمواصفات المطلوبة".

ولفت الى ان "مفوضية الانتخابات ما زالت تحتاج لتشكيل مكاتب في الدوائر الانتخابية، التي لم يحدد شكلها بعد وهذه الأمور لم تتحقق، ولا يمكن حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات دون اكمال مضامين قانون الانتخابات وهذه مهمة البرلمان".

ورأى أن "استعجال كتابة الدستور عام 2005، هو من خلق عملية سياسية هشة في العراق، وكان بالإمكان تأجيل اول عملية انتخابية بعد التغيير لإعداد دستور لا يحتوي على مشاكل".

وأشار الى ان "اجراء الانتخابات حالياً خطأ، وما يبنى على خطأ يحدث اثارا خاطئة".

وشدد على ان "تنفذ الحكومة الانتقالية عدة أمور أساسية منها: إعادة النازحين وإقناع المتظاهرين بمغادرة الساحات بتلبية مطالبهم".

ونبه على أن "الحكومة المقبلة امام تحديات كبيرة، بينها اعادة النازحين الى مناطقهم، وارجاع المناطق المغتصبة وكذلك ارجاع المتظاهرين الى منازلهم ليستعدوا إلى اجراء الانتخابات".

وأكمل أنه: "يتعين على رئيس الوزراء المقبل تحديد المشاكل قبل القبول بتولي المنصب".

وفي شأن بعيد عن اجواء المفاوضات بشأن تسمية رئيس المقبل ، كشف العيساوي عن "وضع خطة لتأمين رواتب الموظفين هذا العام لكن بالمقابل سيتم الغاء الكثير من الأمور بسبب عجز الموازنة الذي يتجاوز 50 مليار دولار ومنها التسليح والتجهيز والمشاريع وملفات حساسة تمس المواطن العراقي".

وأكد أن " الحكومة الحالية كانت توقعاتها خارج اطار الواقع عند اعداد الموازنة اذ توقعت حدوث فائض بينما الذي حدث عجز كبير".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالإشارة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

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