2020/03/04 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الامين: الشعب ولن يكون مديناً للأحزاب والقوى السياسية في البرلمان ولن تستطيع ان تفرض عليه ارادتها وشروطها ووزرائها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الامين: الشعب ولن يكون مديناً للأحزاب والقوى السياسية في البرلمان ولن تستطيع ان تفرض عليه ارادتها وشروطها ووزرائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).