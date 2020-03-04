شرطة بابل تعلن اعتقال شخصين بتهمة حيازة المخدرات شمالي الحلة

2020/03/04 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابلاعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن اعتقال شخصين بتهمة حيازة المخدرات شمالي الحلة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها من مكافحة المخدرات وقسم شؤون السيطرات تمكنت اثر تنفيذ الممارسات الأمنية لتفتيش الأشخاص والعجلات بالتعاون مع المفارز المشتركة العاملة ضمن سيطرة الشهيد سلام شنون ( النيل ) شمالي مدينة الحلة ، من اعتقال شخصين ضبط بحوزة أحدهم ( غرام وربع ) من مادة الكريستال المخدرة فيما عثر لدى الشخص الاخر على ( ربع غرام) من نفس المادة".

وأشارت الى ان "المعتقلين تم اقتيادهم مع المضبوطات من قبل المفارز المختصة لاتخاذ مايلزم بحقهم من الإجراءات القانونية".

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