هل سيقضي الصيف على كورونا؟.. علماء يجيبون

2020/03/04 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

مع انتشار كورونا المستجد يعول الناس على قدوم فصل الصيف بدرجات حرارة عالية كي يقتل الفيروس الخطير...





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