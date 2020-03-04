2020/03/04 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
مع انتشار كورونا المستجد يعول الناس على قدوم فصل الصيف بدرجات حرارة عالية كي يقتل الفيروس الخطير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هل سيقضي الصيف على كورونا؟.. علماء يجيبون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
مع انتشار كورونا المستجد يعول الناس على قدوم فصل الصيف بدرجات حرارة عالية كي يقتل الفيروس الخطير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هل سيقضي الصيف على كورونا؟.. علماء يجيبون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هل سيقضي الصيف على كورونا؟.. علماء يجيبون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).