هل سيقضي الصيف على كورونا؟.. علماء يجيبون


هل سيقضي الصيف على كورونا؟.. علماء يجيبون
2020/03/04 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

مع انتشار كورونا المستجد يعول الناس على قدوم فصل الصيف بدرجات حرارة عالية كي يقتل الفيروس الخطير...

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