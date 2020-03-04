الخزعلي يدعو الى انهاء التواجد الاميركي في العراق بكل السبل

2020/03/04 | 23:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا امين عام حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اليوم الاربعاء الى انهاء التواجد الاميركي في العراق بكل الوسائل....

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