بالصورة.. خريطة توزيع اصابات فيروس كورونا في المحافظات العراقية

2020/03/04 | 23:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع السومرية نيوز، بالصور خريطة توزيع اصابات فيروس كورونا المؤكدة في المحافظات العراقية والتي بلغت 35 حالة....

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