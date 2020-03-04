المخابرات العراقية: نلتزم بتوجيهات المرجعية ونحترم المقاومة

2020/03/04 | 23:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الضباط المهنيون في جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الأربعاء بيانا حول الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسي...

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