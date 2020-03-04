إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/04 | 23:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه اول حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق

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