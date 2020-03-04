أول حالة وفاة بـ “كورونا” في بغداد والإصابات تتزايَد

2020/03/04 | 23:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت في جديد فيروس #كورونا المستجد، توُفيّت في العاصمة #بغداد فتاة مُصابة بالفيروس، لتكون هي الحالة الأولى في العاصمة، والثانية بعد حالة وفاة أُخرى صباح اليوم في

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