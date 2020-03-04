بعد فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان برلين الحكم بالسجن على مخرج إيراني

2020/03/04 | 23:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات الإيرانية حكماً يقضي بالسجن لمدة سنة واحدة على المخرج الإيراني “محمد رسولوف” ومنعه من العمل في الإخراج لمدة سنتين، وذلك بعد أيام من فوزه بجائزة “الدب الذهبي” في

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