لبنان: ارتفاع إصابات فيروس “كورونا إلى 15

2020/03/04 | 23:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مشفى المعونات الجامعي في “جبيل” أنها اكتشفت حالة جديدة لمصاب بفايروس “كورونا”.وقالت في بيان إن المصاب هو “وافد حديثاً من مصر، وتبيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه

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