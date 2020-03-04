2020/03/04 | 23:08 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت إدارة مشفى المعونات الجامعي في “جبيل” أنها اكتشفت حالة جديدة لمصاب بفايروس “كورونا”.
وقالت في بيان إن المصاب هو “وافد حديثاً من مصر، وتبيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان: ارتفاع إصابات فيروس “كورونا إلى 15) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت في بيان إن المصاب هو “وافد حديثاً من مصر، وتبيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان: ارتفاع إصابات فيروس “كورونا إلى 15) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان: ارتفاع إصابات فيروس “كورونا إلى 15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).