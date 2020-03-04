2020/03/04 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول مكتب حزب الدعوة فرع نينوى عباس فاضل الشبكي اليوم الاربعاء بان قرار المحكمة الاتحادية تنص بمنع تغير الديمغرافي في مناطق الاقليات في سهل نينوى وهذا يعني ان بناء المجمعات السكنية مخالف للقانون والدستور .وقال الشبكي في حديث لوكالة العهد نيوز بان منطقة سهل نينوى منطقة المكونات من الشبك والتركمان والمسيحين والايزيدية والكاكائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشبكي : قرار المحكمة الاتحادية يمنع إجراء تغيير ديمغرافي في مناطق المكونات مما يعتبر بناء المجمعات السكنية مخالف للقانون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشبكي : قرار المحكمة الاتحادية يمنع إجراء تغيير ديمغرافي في مناطق المكونات مما يعتبر بناء المجمعات السكنية مخالف للقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).