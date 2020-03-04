تقليص الدوام بنسبة 50% في مديرية موارد ذي قار المائية بسبب كورونا

2020/03/04 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء عن تقليص الدوام للموظفين بنسبة 50% بسبب فايروس كورونا.وقال، إعلام الدائرة مديرية الموارد المائية في ذي قار، لـ”العهد نيوز”، بأن “الدائرة ستباشر بتقلص دوام الموظفين بنسبة ٥٠% من مجموع الكادر وبالتناوب، كما سيتم الغاء العمل بنظام البصمة الالكترونية ، وتستبدله بسجلات لتوقيع الدخول والانصراف”.[…]

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