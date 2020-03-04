الدفاع المدني يرد على محافظ بغداد : فرقنا تبنت التعفير ولا دور لكم

2020/03/04 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اصدر الدفاع المدني توضيحا بشان اعلان محافظ بغداد استنفار كل الدوائر والوزارات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا .واضافت المديرية في ايضاحها بان محافظ بغداد ، صرح باعقاب اجتماع عقدته المحافظة وكرس لشرح إجراءات المحافظة في التصدي لفايروس كورونا المستجد، وتناقلته وسائل الاعلام، وتكرر في حديثه عبارة كوادرنا ووزارة الصحة والدوائر الأخرى في الإشارة إلى حملة التعفير الواسعة التي انطلقت منذ سبعة ايام ولازالت مستمرة في بغداد والمحافظات وقد اغفل سيادته بشكل غريب ذكر دور الدفاع المدني خلافا للواقع.واشار الدفاع المدني الى أن فرق المديرية تبنت موضوع التعقيم والتطهير بمفردها ولا يوجد أي دور للمحافظة ودوائر الصحة كما روج له، وأن المحافظة غابت عن إجراءات المديرية ولم تكلف نفسها حتى بالسؤال، وتجزم المديرية بأن الميدان لا يشهد الا لفرق الدفاع المدني البطلة والأمر لا يحتاج إلى دليل.نتمنى على السيد المحافظ والمحافظة على الاقل ان تشير لهذا الجهد وان رأت غير ذلك فإننا ننكر عليها اغفاله والتقليل منه.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد، محمد العطا، في بيان، أن الأخير "ترأس اجتماعا موسعا مع لجنة ادارة الدفاع المدني بحضور اعضائها من الدوائر الصحية والامنية والاسعاف الفوري والهلال الاحمر ودوائر اخرى، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا"، مؤكدا "سيطرة الاجهزة الصحية والرقابية على الحالات المشتبه بها".وأضاف العطا، أن "هذا الاجتماع مهم جدا لمواكبة التفاعل حول هذا الفيروس الذي بات ينتشر في عموم البلدان، ونؤكد انه تمت السيطرة عليه في العاصمة بعد الكشف عن الحالات المشتبه بها".وتابع، ان "محافظة بغداد ووزارة الصحة والدوائر الاخرى مستنفرة بكافة جهودها وملاكاتها لمواجهة اي ازمة او مخاطر للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير"، لافتا الى "قيام كافة الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية من خلال تعفير الابنية الحكومية والاهلية وكذلك التوعية الاعلامية للمواطنين".واشار محافظ بغداد، إلى "قرب حلول الزيارة الرجبية وضرورة التزام المواطنين الكرام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية"، مشددا على "ضرورة التقليل من التجمعات والازدحامات البشرية واستخدام المعقمات فضلا عن توجيه العوائل العراقية لابنائهم بعدم ارتياد المقاهي والمنتديات"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يرد على محافظ بغداد : فرقنا تبنت التعفير ولا دور لكم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يرد على محافظ بغداد : فرقنا تبنت التعفير ولا دور لكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).