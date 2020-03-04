(فيديو) عراك بالأيدي في البرلمان التركي بسبب انتقادات لسياسة إردوغان

2020/03/04 | 23:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع عراك بالأيدي ظهر اليوم الأربعاء، بين نواب في البرلمان التركي، بعد تقديم أحد نواب المعارضة المنتمين لحزب الشعي الجمهوري المعارض CHP، مداخلة اتهم فيه الرئيس “رجب الطيب إردوغان” بعدم

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