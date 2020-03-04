فاروق سلوم - ارتجالات

2020/03/04 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم جغرافيا الشعر هي المكان واللاّمكانمدن الشعر حالة فكر ، وهي الوهم والسراب والمستحيلوهي الحقيقة التي يكشف الشعر معناها غيرالمُدرَكْ العميقوالشاعر مخلوق اللمس ، يلامس بخياله كل غموضويرى بقلبه كل محرّم!! وغريب*المرايا تراه ..و يرى مالذي خلف تلك المرايالو اباح وحرّرَ ماكان في قلبه يراهلغدت كل ايامه والفتهِ وهواهبقاياو غدت صحبة الناسِ عصف َشظايا*أسمّي ......

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