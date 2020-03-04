أحمد عصيد - نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية

2020/03/04 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_عصيد يذكرني النقاش الدائر حاليا بالمغرب حول القانون الجنائي ومادة "الإثراء غير المشروع"، بمعضلة ما زالت تعرقل التطور الديمقراطي في بلادنا، وهي مشكلة اختزال الديمقراطية في عنصر معزول من هنا أو هناك، مع التحفظ على باقي العناصر التي لا يقوم ذلك العنصر نفسه إلا بها.فعندما قام السيد مصطفى الرميد وزير العدل السابق بوضع مادة ضدّ "الإثراء غير المشروع" ضمن مشروع القانون الجنائي، قام بالتسويق والدعاية لعمله......

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