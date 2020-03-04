أحمد صبحى منصور - أكابر المجرمين من شيوخ الدين هم طاغوت ورجس يجب إجتنابه

2020/03/04 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الجهاد السلمى ضد أكابر المجرمين من شيوخ الدينجاءنى هذا السؤال : ( هل يجوز قتل شيوخ وأئمة الكهنوت الذين يضلون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل ويشوهون الاسلام ويحرضون المستبد على الاستمرار فى الظلم ؟)، واجبت عليه بتاريخ الثلاثاء 08 يناير 2019 .قلت : ( لا ..وألف مرة : لا ..لآ .لماذا ؟ لأن :1 ـ الدين الأرضى مرض يصيب النفس .هل نعالج المرض بقتل المريض ؟ أم بقتل المرض نفسه لانقاذ ......

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