ثقافة وفن : اطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة بدورته الثانية

2020/03/04 | 23:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون عن اقامة الدورة الثانية من مهرجان «لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة » في الفترة الممتدة من 21 حتى 24 اذار/مارس،في «المسرح الوطني اللبناني» […]

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